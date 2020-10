Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert légendaire toujours au programme pour Mbappé !

Publié le 6 octobre 2020 à 19h15 par A.C.

Les dirigeants du Real Madrid semblent prêts à faire des folies pour Kylian Mbappé, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2022.

Ce n’est pas un secret, à Madrid tout le monde rêve de Kylian Mbappé. L’échec de 2018, lorsque l’attaquant de l’AS Monaco a refusé le Real Madrid pour rejoindre le Paris Saint-Germain, ne semble pas du tout avoir été digéré. Ainsi, la presse espagnole assure qu’une offensive d’envergure sera faite au cours de l’été 2021. D’ailleurs, Florentino Pérez aurait déjà commencé à préparer son plan avec les départs de Gareth Bale et de James Rodriguez, mais également les ventes de Sergio Reguilon et Achraf Hakimi.

Le Real Madrid veut briser le record de Neymar et du PSG

Mais dégager de la masse salariale et préparer le terrain à Kylian Mbappé ne va pas suffire à forcer le verrou du Paris Saint-Germain, qui a versé 180M€ à l'AS Monaco pour l’avoir. Ainsi, Manu Sainz explique que Florentino Pérez serait prêt à dépenser sans compter ! D’après les informations du journaliste espagnol, le Real Madrid aurait l’intention de faire de Mbappé, le joueur le plus cher de l’histoire. Il précise notamment que l’offre madrilène devrait être bien supérieure aux 222M€ du transfert de Neymar en 2017, du FC Barcelone au PSG. Reste à savoir si Nasser Al-Khelaïfi se laissera convaincre, ou si Leonardo réussira à trouver une brèche, pour prolonger le contrat de Mbappé.