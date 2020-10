Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : A peine parti... cet indésirable pense déjà à un retour !

7 octobre 2020

Parti définitivement à Getafe, Marc Cucurella pense déjà un possible retour au FC Barcelone.

Cet été, le FC Barcelone a dû faire des gros efforts. Plus que n’importe quel club, le Barça avait en effet besoin de vendre avec la crise économique provoquée par le COVID-19. Sur le10sport.com nous vous parlons depuis plusieurs mois des difficultés économiques barcelonaises, qui a donc vendu pour pas moins de 134M€. Cela a été le cas pour Marc Cucurella, qui après ses bonnes prestations en prêt à Getafe, a été définitivement vendu cet été, pour 10M€.

« Revenir un jour au Barça ? On verra »