Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Partie remise pour Depay ?

Publié le 7 octobre 2020 à 21h30 par La rédaction

Tout porte à croire que Memphis Depay signera au FC Barcelone en janvier prochain. Explication.

Dans l’incapacité de boucler certains gros départs, dont ceux d’Ousmane Dembélé et de Samuel Umtiti, qui ont refusé de partir, le FC Barcelone n’a pas été en mesure de financer l’opération Depay en toute fin de mercato, alors qu’un accord existait avec l’attaquant international hollandais et que le club gone était disposé à négocier un transfert entre 25 et 30 millions d’euros. D’après les informations de Mundo Deportivo , Ronald Koeman aurait très mal pris l’échec du dossier, alors que le joueur constituait sa grosse priorité..

Le contexte est réuni pour le mercato d’hiver

A l’analyse, le contexte est réuni pour que l’affaire se boucle au mercato hivernal : le FC Barcelone aura toujours urgemment besoin d’un attaquant supplémentaire et toujours aussi peu d’argent pour l’acheter. Depay sera toujours la meilleure option pour Koeman, le meilleur rapport qualité-prix. De plus, l’OL qui trouvera là une ultime possibilité pour vendre Depay et éviter qu’il ne parte libre en juin prochain, sera tout à fait disposé à écouter les offres.