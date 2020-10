Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : M’Baye Niang a son avenir entre les mains !

Publié le 7 octobre 2020 à 20h00 par A.C.

Plus vraiment dans les plans de Julien Stéphan au Stade Rennais, M’Baye Niang pourrait bien se rapprocher de Saint-Etienne.

C’est le gros dossier de cette fin de mercato, en France. Après avoir longtemps été lié à l’Olympique de Marseille au cours de l’été M’Baye Niang a fait l’objet d’approches de la part de l’ASSE. Il faut dire que, si Claude Puel a réalisé un joli mercato avec notamment les arrivées d’Adil Aouchiche ou encore Panayiótis Rétsos, il lui manque toujours un véritable attaquant de pointe. Le mercato est terminé, mais Saint-Étienne peut encore recruter un joker et la priorité semble clairement être Niang. L’Équipe a d’ailleurs révélé ce mercredi qu’un accord aurait été trouvé entre Rennes et l’ASSE, pour un prêt avec option d’achat.

M'Baye Niang est dos au mur