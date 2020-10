Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une grosse arrivée se confirme pour Claude Puel !

Publié le 7 octobre 2020 à 19h30 par Arthur Montagne

En quête d'un avant-centre en qualité de joker alors que le mercato a fermé ses portes depuis lundi soir, l'AS Saint-Etienne serait sur le point d'obtenir le prêt de M'Baye Niang qui n'a jamais réussi à trouver un nouveau club cet été. L'ASSE et le Stade Rennais seraient tombés d'accord.

Cet été, l'AS Saint-Etienne a mené un mercato plutôt actif malgré des moyens quasiment nuls. Comme il l'avait prévu, Claude Puel s'est renforcé en attirant des jeunes joueurs prometteurs sans dépenser la moindre indemnité de transfert. C'est ainsi que Jean-Philippe Krasso et Adil Aouchiche ont débarqué libre, tandis que Yvan Neyou et Panagiotis Retsos ont respectivement été prêtés par Braga et le Bayer Leverkusen. Cependant, l'effectif de l'ASSE a toujours un défaut important, à savoir le poste d'avant-centre. Depuis le début de saison, Arnaud Nordin évolue en pointe, alors qu'il est un ailier de formation. Jean-Philippe Krasso et Charles Abi sont les seuls numéros 9 de métier à disposition de Claude Puel, mais ils paraissent encore un peu tendre pour assumer le poste de titulaire. C'est dans cette optique que l'ASSE a tenté d'obtenir le prêt de M'Baye Niang dans les dernières heures du mercato. En vain, mais ce n'est surement pas terminé.

Ça brûle pour M'Baye Niang !