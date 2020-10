Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aulas affiche une crainte pour Memphis Depay !

Publié le 7 octobre 2020 à 10h00 par T.M.

N’ayant pas réussi à se séparer d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone n’a pas pu boucler l’arrivée de Memphis Depay. Alors que le Néerlandais est donc resté à l’OL, cela n’est pas forcément une bonne nouvelle pour Jean-Michel Aulas.

Aux yeux de Ronald Koeman, Memphis Depay était la grande priorité de cette fin de mercato. Pour l’entraîneur du FC Barcelone, le Néerlandais était celui censé venir remplacer Luis Suarez à la pointe de l’attaque. Et alors que l’attaquant de l’OL, qui n’a plus qu’un an de contrat, avait un accord avec les Blaugrana, les deux clubs n’ont finalement pas trouvé de terrain d’entente. En effet, étant donné qu’Ousmane Dembélé n’est pas parti, le Barça n’a pas eu les moyens nécessaires pour boucler l’opération Depay.

« Pas la meilleure opération »