Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Odegaard fait des révélations sur son retour !

Publié le 7 octobre 2020 à 19h00 par B.C.

Alors que le Real Madrid n'a pas recruté cet été, Zinedine Zidane peut néanmoins compter sur le retour de Martin Odegaard, l'une des belles satisfactions de la saison dernière sous le maillot de la Real Sociedad, club dans lequel il fut prêté. Le joueur est revenu sur les coulisses de son retour.

Le Real Madrid a réalisé un mercato historique cet été. En effet, pour la première fois depuis 40 ans, les Merengue n'ont recruté aucun joueur sur le marché, la faute aux conséquences financières du coronavirus. Le Real Madrid préfère économiser afin de lancer de grosses opérations l'été prochain, la priorité de Zidane et Pérez restant Kylian Mbappé. Mais certains joueurs prêtés l'an dernier sont retournés au Real Madrid durant l'intersaison, c'est notamment le cas de Martin Odegaard. En difficulté chez les Merengue à son arrivée, le Norvégien s'est imposé dans l'entrejeu de la Real Sociedad lors de la dernière saison au point d'être considéré comme l'une des révélations de la Liga. Le milieu est justement revenu sur ce retour au Real Madrid qui n'était pas programmé d'avance.

« Zidane et le Real me voulaient »