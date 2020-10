Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane aurait déjà tout prévu pour Houssem Aouar !

Publié le 7 octobre 2020 à 17h45 par B.C.

Annoncé sur le départ tout l'été, Houssem Aouar est finalement resté à l'OL, réalisant ainsi le vœu de Zinedine Zidane qui lui aurait demandé de ne pas bouger en prévision d'une arrivée au Real Madrid l'an prochain.

Son départ semblait acté, et pourtant ! Annoncé sur le départ tout l'été, Houssem Aouar va rester une année de plus à l'OL, et ce malgré l'absence de Coupe d'Europe cette saison. Le milieu de 22 ans figurait sur les tablettes du PSG, de la Juventus, d'Arsenal ou encore du Real Madrid, mais n'a pas voulu faire pression sur Jean-Michel Aulas pour claquer la porte. « Je sentais que je pouvais encore apporter à cette équipe et au club. Tout simplement, j'ai voulu continuer l'aventure avec mon club formateur et j'espère qu'on va vite relever la tête parce qu'on se doit de faire beaucoup mieux », a expliqué Aouar au micro de Téléfoot dimanche. Cependant, cela ne serait pas l'unique raison à ce choix.

Aouar n'a pas quitté Lyon, comme le voulait Zidane