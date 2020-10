Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Memphis Depay va repartir de plus belle !

Publié le 7 octobre 2020 à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Passé tout proche d’un départ de l’OL pour rejoindre le FC Barcelone cet été, Memphis Depay est finalement resté au sein du club rhodanien. Mais ce dossier devrait à nouveau être relancé lors du prochain mercato de janvier…

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OL, Memphis Depay a fait couler beaucoup d’encre au cours du mercato estival. En effet, suite à sa nomination au poste d’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman a rapidement fait de Depay une priorité pour son recrutement, et le technicien néerlandais souhaitait attirer son compatriote pour renforcer l’attaque du club catalan. Finalement, le Barça et l’OL n’ont jamais réussi à trouver un terrain d’entente pour Memphis Depay, mais ce dossier n’est pas terminé pour autant…

Depay vers Barcelone en janvier ?

Comme l’a révélé El Chiringuito, le transfert de Memphis Depay vers le FC Barcelone serait en réalité programmé pour le mois de janvier prochain. En effet, l’OL aurait déjà trouvé un accord avec le club catalan sur les bases d’un transfert fixé à 5M€ + 10M€ de bonus variables en fonction des performances de Depay, et Jean-Michel Aulas éviterait ainsi de laisser filer gratuitement Depay l’été suivant en récupérant un minimum de liquidités dans ce dossier. Et de son côté, Ronald Koeman obtiendrait donc son renfort offensif tant attendu, lui qui souhaite voir débarquer du sang neuf avec le départ de Luis Suarez à l’Atlético de Madrid cet été.

L’OL a pris un gros risque…