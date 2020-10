Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Pourquoi Depay n’est pas allé à Barcelone

Publié le 6 octobre 2020 à 23h30 par La rédaction

Memphis Depay n’a finalement pas signé au FC Barcelone, alors qu’il avait un accord contractuel avec le club catalan. Explication.

A la veille du dernier jour du mercato, Juninho s’était montré évasif au sujet de Memphis Depay, qui avait un accord contractuel avec le FC Barcelone mais qui était toujours à Lyon, les deux clubs n’ayant pas réussi à s’entendre : « On a déjà expliqué que Memphis (Depay), c'est sa dernière année de contrat. Il est déjà tombé d'accord avec le Barça, on ne le cache pas du tout. Peut-être que demain, il partira au Barça mais il n'y a rien de sûr. Mais bon, tant que le marché n'est pas fermé, le joueur qui est le plus probable de partir, c'est lui. Après, s'il reste, il va nous aider, j'espère, à récupérer le plus vite possible pour gagner des matches ». Finalement, l’attaquant lyonnais est resté à l’OL. Il y a une raison précise à cela.

Ousmane Dembele ne part pas…

Cette raison est à chercher du côté du FC Barcelone. En effet, le club catalan devait absolument trouver une solution pour Ousmane Dembélé afin de dégager la marge de manœuvre financière pour boucler le dossier Depay, pour qui l’OL demandait entre 25 et 30 millions d’euros. Or l’attaquant français du Barça est finalement resté, prenant la décision de rester, d’autant que la piste Manchester United, longtemps active, venait de s’éteindre avec la signature d’Edinson Cavani. Quant au dossier Rafinha, il était beaucoup trop tardif pour permettre de débloquer le deal Depay. Dans ces conditions, le FC Barcelone a dû renoncer au buteur international hollandais de l’OL.