Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria avait un coup à jouer avec Boulaye Dia !

Publié le 6 octobre 2020 à 22h45 par La rédaction

Longtemps à la recherche d’un attaquant au cours du mercato, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Luis Henrique. Alors que la piste Boulaye Dia a été explorée, ce dernier aurait bien pu quitter Reims.

Le mercato post-confinement a enfin fermé ses portes ce lundi soir ! L’Olympique de Marseille y a plutôt bien figuré, enregistrant cinq arrivées, jusque dans les dernières semaines avec Luis Henrique, voire dans les dernières heures avec Michaël Cuisance, longtemps proche de s’engager à Leeds. Un marché des transferts plutôt réussi donc pour Pablo Longoria, qui a toutefois essuyé plusieurs échecs, notamment sur les pistes étudiées en Ligue 1, du côté du Stade de Reims.

Boulaye Dia voulait rester en France