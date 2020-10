Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette incroyable révélation sur un échec de Puel !

6 octobre 2020

Déterminés à compenser le départ de Wesley Fofana, l’AS Saint-Étienne a tenté de faire revenir une nouvelle fois William Saliba, en vain. Pourtant bien engagé, le dossier aurait capoté pour une simple question de temps.

Durant ce mercato, l’AS Saint-Étienne a réalisé la plus belle vente de l’histoire du club avec le départ de Wesley Fofana, pour 35M€ + 5M€ de bonus, vers Leicester. Seulement, ce transfert onéreux a créé la nécessité de recruter en défense centrale. Et si le Grec Panagiotis Retsos est arrivé en prêt en provenance du Bayer Leverkusen, les Verts ont également exploré d’autres pistes dans les dernières heures du marché. Outre la piste M’Baye Niang en attaque, qui pourrait encore débarquer dans le Forez en tant que joker, les dirigeants stéphanois se sont également jeté à corps perdu pour William Saliba.

L'ASSE rate Saliba... pour 5 minutes !