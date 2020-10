Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse tension provoquée par le dossier Memphis Depay ?

Publié le 6 octobre 2020 à 13h00 par G.d.S.S.

Longtemps pisté par le FC Barcelone, Memphis Depay est finalement resté à l’OL cet été. Et Ronald Koeman, qui souhaitait vivement attirer son compatriote néerlandais en Catalogne, serait très en colère suite à cet échec.

Engagé jusqu’en juin 2021 avec l’OL, Memphis Depay était donc tout logiquement annoncé sur le départ cet été afin de ne pas se diriger vers une fin de contrat et ainsi partir libre dans un an. D’ailleurs, dès sa nomination sur le banc du FC Barcelone durant l’été, Ronald Koeman souhaitait profiter de ce joli coup et avait fait de Depay une priorité pour son équipe. En vain, puisqu’avec le départ avorté d’Ousmane Dembélé, le Barça n’a pas eu les moyens d’attirer l’attaquant de l’OL…

Koeman très en colère après cet échec ?