Mercato - Barcelone : Lionel Messi serait entré en guerre avec un cadre du vestiaire !

Publié le 6 octobre 2020 à 10h00 par B.C.

Déterminé à claquer la porte cet été, Lionel Messi est finalement resté au FC Barcelone, mais cela aurait laissé des traces en interne. En effet, l'attaquant argentin regretterait le manque de soutien de certains de ses amis, et en voudrait notamment à une figure du club.

Pour la première fois de sa carrière, Lionel Messi a été l'un des acteurs principaux du mercato estival. L'international argentin souhaitait en effet quitter le FC Barcelone, lassé de la gestion du club par sa direction et des derniers résultats. Mais alors que Messi comptait utiliser une clause dans son contrat lui permettant de partir librement, Josep Maria Bartomeu a posé son veto au départ de sa star, obligeant tous les clubs intéressés à débourser les 700M€ de sa clause libératoire. Sans surprise, Lionel Messi est donc resté, mais les relations entre l'Argentin et ses dirigeants sont désormais rompues, et cela aurait également des conséquences malheureuses sur l'ambiance dans le vestiaire.

« Messi ne pardonne pas à Piqué. Il est furieux »