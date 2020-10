Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La page du feuilleton Messi est définitivement tournée !

Publié le 3 octobre 2020 à 22h30 par H.G.

Alors qu’il souhaitait quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi aurait désormais définitivement tourné la page de son départ avorté à en croire la teneur des propos de Ronald Koeman.

Cet session estivale des transferts aurait pu entrer dans l’histoire du football. Et pour cause, Lionel Messi souhaitait quitter le FC Barcelone cet été, lassé de la gestion de sa direction et des résultats sportifs engendrés par celle-ci. Seulement voilà, en raison d’un litige concernant sa clause libératoire qui ne pouvait que se résoudre devant la justice, celui qu’on surnomme La Pulga a décidé de rester au Barça afin de ne pas intenter un procès contre son club de toujours. Lionel Messi honore donc actuellement la dernière année de son contrat au FC Barcelone, et il semblerait que le rocambolesque feuilleton concernant son avenir est désormais bien loin.

« Lionel Messi est exemplaire »