Mercato - Barcelone : Koeman fait passer un gros message pour Depay !

Publié le 5 octobre 2020 à 19h00 par Th.B. mis à jour le 5 octobre 2020 à 19h03

Dans cette dernière ligne droite du mercato, le FC Barcelone est toujours dans le coup pour recruter Memphis Depay. Ronald Koeman a d’ailleurs fait savoir à la télévision néerlandaise qu’il attendait l’arrivée de son compatriote et capitaine de l’OL.

« On a déjà expliqué que Memphis (Depay), c'est sa dernière année de contrat. Il est déjà tombé d'accord avec le Barça, on ne le cache pas du tout. Peut-être que demain, il partira au Barça mais il n'y a rien de sûr. Mais bon, tant que le marché n'est pas fermé, le joueur qui est le plus probable de partir, c'est lui. Après, s'il reste, il va nous aider, j'espère, à récupérer le plus vite possible pour gagner des matches » . Au micro de Téléfoot La Chaîne , Juninho, directeur sportif de l'OL,faisait passer le message suivant dimanche, laissant clairement entendre que tout restait possible pour le transfert du capitaine de l’OL au FC Barcelone. Entraîneur du club culé, Ronald Koeman n’en démord pas pour son compatriote et, au cours d’un entretien avec la télévision néerlandaise, s’est attardé sur le sujet alors que nous sommes entrés dans les ultimes heures du mercato estival.

« Nous voulons qu'il vienne à Barcelone, il le veut aussi »