Mbappé : Le PSG a déjà recruté sa nouvelle star ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté l'été dernier en provenance du FC Barcelone pour 50M€, Ousmane Dembélé affiche actuellement un excellent état de forme avec le PSG. Habib Beye livre son point de vue sur toutes les qualités de l'attaquant français, qui a tout pour devenir la nouvelle star du projet QSI après Kylian Mbappé selon lui.

Avec les départs de Lionel Messi et Neymar l'été dernier, le PSG devait renouveler une grande partie de son secteur offensif et n'a donc pas hésité à recruter de nouveaux visages à cet effet. Ousmane Dembélé est ainsi arrivé du FC Barcelone pour 50M€, et l'international français a été l'un des grands artisans de la qualification contre le club catalan en quart de finale de la Ligue des Champions. Par ailleurs, il reste sur un doublé inscrit en championnat contre le FC Lorient (4-1), et son état de forme avec le PSG n'est pas passé inaperçu auprès des observateurs comme Habib Beye.

Départ de Mbappé : Un transfert totalement relancé au PSG ? https://t.co/Qmvh1ZMf7c pic.twitter.com/CuPqbqIB5U — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

« Au bon endroit, au bon moment et avec le bon entraîneur »

Interrogé par RFI , l'entraîneur du Red Star s'est enflammé pour le numéro 10 du PSG : « Ousmane Dembélé est au bon endroit, au bon moment et avec le bon entraîneur, celui qui a su lui redonner énormément de confiance à travers ses mots. Depuis le début, Luis Enrique n'a cessé de dire que Dembélé est un joueur fantastique, même quand il était critiqué et qu'il ne marquait pas. Il l'a toujours soutenu et je pense que le poids des mots de Luis Enrique sur Ousmane Dembélé a été très important. Cela l'a maintenu dans une dynamique de confiance de la part de son entraîneur », indique Habib Beye.

« Un joueur presque plus important que Mbappé »