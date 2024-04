PSG : Luis Enrique se déplace pour observer des cracks

Alexis Brunet

Au cour des dernières années, le PSG a souvent vu partir de nombreux jeunes joueurs, qui estimaient que leur avenir serait peut-être bouché à Paris. Ces derniers ont souvent trouvé le succès, et du temps de jeu, ailleurs, comme Kingsley Coman, ou bien encore Christopher Nkunku. Mais cela est en passe de changer. En effet, le champion de France veut accorder plus de chances à ses jeunes éléments, et dans ce sens, Luis Enrique n'hésite pas à se déplacer pour aller les observer.

Depuis son rachat par le Qatar, le PSG peut se vanter de très souvent arriver à recruter certains des meilleurs joueurs du monde. Mais ce choix a des défauts, et en se focalisant sur les grandes stars internationales, le club de la capitale a souvent délaissé certains jeunes éléments très prometteurs, qui se trouvaient au sein de son centre de formation.

Nkunku, Coman, Diaby...

Certains jeunes joueurs partis très tôt du PSG évoluent maintenant dans les plus grands clubs du monde. C'est notamment le cas pour Kingsley Coman, qui est passé par la Juventus, et qui joue maintenant au Bayern Munich, en tant que cadre, mais aussi en équipe de France. Christopher Nkunku a aussi eu une trajectoire semblable, puisqu'il a quitté Paris pour le RB Leipzig, où il a explosé, avant de rejoindre Chelsea à l'été 2023, pour 60M€. On peut également citer Moussa Diaby, Mike Maignan, ou bien Jonathan Ikoné qui eux aussi ont quitté le PSG très tôt, pour aller trouver du temps de jeu ailleurs.

Luis Enrique se déplace pour aller voir les jeunes