«Un joueur de classe mondiale» a signé au PSG

Recruté pour 50M€ l'été dernier, Ousmane Dembélé s'est rapidement rendu indispensable au PSG, mais son manque de réussite dans la finition a longtemps été pointée du doigt. Cependant, l'ancien Rennais commence à enchaîner les buts, ce qui n'étonne pas Bertrand Latour qui estime que l'international français est un joueur de classe mondiale.

En quête de renforts offensifs l'été dernier pour faire oublier Neymar et Lionel Messi, le PSG a sauté sur l'occasion qui s'est présentée avec Ousmane Dembélé qui disposait d'une clause libératoire à 50M€. Et l'ancien Rennais est déjà indispensable dans l'équipe de Luis Enrique et se met même à empiler les buts ! Pour Bertrand Latour, journaliste de La Chaîne L'EQUIPE , le PSG a donc mis la main sur un joueur de classe mondiale.

«Dembélé a toujours été un joueur de classe mondiale»

« Il a toujours été un joueur de classe mondiale, on le savait. Il y a eu les prémices à Rennes, l'éclosion à Dortmund et la confirmation à Barcelone. C'était un chemin tortueux parce qu'il a été pollué par les blessures. Dans un premier temps, en partie de sa responsabilité, et dans un second temps la conséquence de ce qu'il s'est mal passé au début et de cette mauvaise gestion. Il a ensuite fallu réadapter son corps et mettre les choses en place », explique le journaliste sur le plateau de L'EQUIPE de Choc , avant de poursuivre.

«C'est un joueur que j'admire énormément»