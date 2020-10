Foot - Mercato

Mercato : Grosse tentative du Qatar pour Hatem Ben Arfa ?

Publié le 8 octobre 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Recruté gratuitement par les Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa a donc décidé de venir se relancer en France, alors que l’ancien joueur du PSG disposait de nombreuses propositions à l’étranger, et notamment au Qatar ou aux Etats-Unis.

C’est officiel depuis mercredi : Hatem Ben Arfa (33 ans) rentre en France ! Après une expérience de six mois peu concluante du côté du Real Valladolid, l’attaquant tricolore s’est engagé libre avec les Girondins de Bordeaux. Il y a signé un contrat d’un an assorti d’une autre année en option, et tentera donc de retrouver des couleurs sous les ordres de Jean-Louis Gasset en Gironde. Pourtant, un peu partout dans la monde, Hatem Ben Arfa disposait de nombreux prétendants…

Ben Arfa courtisé de partout cet été