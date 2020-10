Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas ouvre indirectement la porte pour Depay en janvier…

Publié le 8 octobre 2020 à 7h45 par La rédaction

Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur le non-transfert de Memphis Depay à Barcelone. Décryptage.

Sur OL TV, Jean-Michel Aulas est revenu sur le dossier Memphis Depay : « Nous avons gardé Houssem Aouar, Memphis Depay et Moussa Dembélé, ce qui est impressionnant sur le plan économique. Nous avons sauvegardé l'essentiel des forces vives du club. Depay ? Nous avons tout essayé pour qu'il prolonge. Sur le plan économique, ce n'est pas la meilleure opération. Mais c'est une tendance chez les joueurs. L'Euro arrive l'été prochain et je pense qu'il aura intérêt à être le meilleur ».

Déduction logique

De manière très clair, Jean-Michel Aulas reconnaît que dans le cas de Depay, son non-transfert constitue un problème au niveau économique, puisque le joueur n’a plus qu’un an de contrat. A partir de là, on peut en déduire qu’entre les lignes, le président lyonnais ouvre d’ores et déjà la porte à un transfert cet hiver de l’attaquant international hollandais, à six mois de la fin de son contrat, sachant qu’il apparaît tout à fait probable que le FC Barcelone revienne à la charge en janvier.