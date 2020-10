Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane pourrait jouer un vilain tour à Nasser Al-Khelaïfi

Publié le 8 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

Comme le 10sport.com vous l’a révélé, les propriétaires du PSG aimeraient recruter Houssem Aouar. Cependant, Zinedine Zidane compterait bien leur faire de l’ombre en l’attirant au Real Madrid.

Dans le viseur de Manchester City, de la Juventus mais surtout d’Arsenal et du PSG, comme le10sport.com vous l’avait dévoilé en janvier dernier, Houssem Aouar a fait le choix de rester à l’OL. Cette décision aurait-elle un lien avec l’irruption tardive du Real Madrid dans ce dossier ? L’Équipe révélait à la toute fin du mercato que Zinedine Zidane se serait entretenu avec Houssem Aouar qui n’aurait, à compter de ce moment là, pris en considération qu’un départ pour le Real Madrid. Et la tendance se confirmerait.

Le plan de Zidane pour Aouar