Real Madrid : Karim Benzema envoie un message fort à Cristiano Ronaldo !

Publié le 9 octobre 2020 à 7h00 par La rédaction

Pendant de longues années ensemble au Real Madrid, Karim Benzema a pu apprendre à côtoyer Cristiano Ronaldo. Même s’il a, un temps, évolué dans l’ombre du Portugais, avec les années, il a appris à s’adapter.

Déjà auteur d’un but et d’une passe décisive en quatre matches de Liga avec le Real Madrid, Karim Benzema se sent toujours comme un poisson dans l’eau dans l’équipe dirigée par Zinédine Zidane. Au fil des années, le Français formé à Lyon avait développé une relation particulière avec son ancien collègue de l’attaque merengue, Cristiano Ronaldo. Même si tout n'a pas été rose, à maintenant 35 ans, Karim Benzema n’oublie pas le portugais et tout ce qu’il lui a apporté. Celui-ci est parti à la Juventus depuis juillet 2018.

« C'était difficile pour moi de m’ouvrir »