Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema rend hommage à Zidane !

Publié le 9 octobre 2020 à 0h00 par H.K.

Réel cadre du vestiaire madrilène depuis plusieurs saisons, Karim Benzema ne cesse d’impressionner, et ce malgré les périodes parfois difficiles au Real Madrid. Et l’attaquant français a tenu à rendre hommage à Zinedine Zidane…

Karim Benzema continue d’impressionner au Real Madrid. Malgré les départs de tous ses amis et coéquipiers qui lui permettaient de se hisser tout en haut des classements des meilleurs buteurs et passeurs de Liga, l’attaquant français a toujours maintenu le cap, dépassant même les espérances en prenant en main le secteur offensif madrilène avec brio. Depuis son arrivée à Madrid en 2009, Benzema a connu pas moins de 7 entraîneurs différents, tous plus atypiques les uns que les autres. Et ce jeudi, le buteur des Merengue a tenu à rendre hommage à Zinedine Zidane…

«Nous comprenons le football de la même manière»