Mercato - ASSE : Après son transfert avorté, M’Baye Niang a un grand objectif

Publié le 12 octobre 2020 à 5h15 par T.M.

Ayant vu son transfert à l’ASSE tomber à l’eau, M’Baye Niang va donc retrouver Rennes. Et malgré ce retournement de situation, le Sénégalais entend bien revenir en grâce auprès de Julien Stéphan en Bretagne.

Evoqué du côté de l’OM ou de l’ASSE lors du marché des transfert, M’Baye Niang n’avait finalement toujours pas quitté Rennes à la clôture du mercato. Néanmoins, un départ était toujours évoqué pour le Sénégalais. Cette semaine, les Verts ont ainsi tout pour faire venir l’attaquant en tant que joker. Et alors que l’affaire semblait bien engagée, l’ASSE a finalement annoncé ce samedi que l’arrivée de Niang ne se fera finalement pas. Un rebondissement qui va ainsi obliger l’attaquant de 25 ans à retourner en Bretagne, où il espère bien retrouver sa place de numéro 1, lui qui est désormais en concurrence avec Serhou Guirassy.

« A moi de montrer que je suis le meilleur »