Mercato - PSG : Une recrue de Leonardo est déjà observée de près !

Publié le 12 octobre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Danilo Pereira, le nouveau milieu de terrain défensif du PSG, était déjà attendu au tournant pour le match entre l’équipe de France et le Portugal ce dimanche soir comme l’a expliqué un ancien joueur parisien.

Longtemps en quête d’un renfort de taille au poste de milieu défensif, Leonardo semble avoir enfin trouvé son bonheur cet été : Danilo Pereira est arrivé en provenance du FC Porto, sous la forme d’un prêt payant de 4M€ avec une option d’achat de 16M€. Et avant que la recrue parisienne n’affronte l’équipe de France ce dimanche soir dans le cadre de la Ligue des Nations, un ancien défenseur du PSG a expliqué que ce match allait déjà donner quelques éléments de réponse sur le véritable niveau de Danilo Pereira.

« Il va apporter l’impact qu’il manquait au milieu »