Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’a pas dit son dernier mot pour Eriksen !

Publié le 11 octobre 2020 à 16h45 par A.C.

Approché lors du dernier mercato, Christian Eriksen pourrait bien être l’un des dossiers majeurs du Paris Saint-Germain, au cours des prochains mois.

Il fait partie des coups tentés en toute fin de mercato, par Leonardo. Arrivé à l’Inter l’hiver dernier, Christian Eriksen a failli plier bagages et en Italie plusieurs médias ont assuré que le Paris Saint-Germain aurait sollicité un prêt du joueur, tout comme l’Atlético de Madrid et le Hertha Berlin. Le Danois est finalement resté à l’Inter, mais a tout récemment laissé entendre qu’il pourrait claquer la porte, si sa situation ne venait pas à changer. « C’est évident que je n’ai pas envie de passer tout l’automne sur le banc. Ce n’est pas mon intention et j’espère que ce ne sera pas dans les intentions du club ou de l’entraîneur » a lancé le joueur de l’Inter, alors que La Gazzetta dello Sport assure que le PSG pourrait revenir à la charge pour lui.

Le PSG et Dortmund prêt à sauter sur l’occasion !