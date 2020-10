Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un appel du pied lancé... par Christian Eriksen ?

Publié le 10 octobre 2020 à 9h45 par A.C.

Parti en Italie l’hiver dernier, Christian Eriksen ne semble vraiment pas être satisfait de sa situation à l’Inter.

Du côté de Tottenham, certains doivent surement en rire. Considéré comme l’un des meilleurs milieux européens avec les Spurs , Christian Eriksen vit une toute autre réalité, depuis qu’il a décidé de rejoindre Antonio Conte à l’Inter, en janvier dernier. Le Danois n’arrive en effet pas à se faire une place au milieu de Nicolo Barella, Stefano Sensi et a même vu le nouvel arrivant Arturo Vidal lui passer devant, sans oublier l’ancien indésirable Radja Nainggolan. Ainsi, son nom a été lié à plusieurs clubs lors du dernier mercato, notamment le Paris Saint-Germain ou encore l’Atlético de Madrid, qui auraient sollicité un prêt en tout fin de mercato.

« Je n’ai pas envie de passer tout l’automne sur le banc »