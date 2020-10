Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, tout est ficelé !

Publié le 10 octobre 2020 à 8h45 par Th.B.

Kylian Mbappé, qui semble être déjà très demandé sur le marché des transferts, aurait la ferme intention de quitter le PSG à l’issue de la saison et se serait bel et bien entretenu avec ses dirigeants à ce sujet.

Et si l’avenir de Kylian Mbappé se dessinait au Real Madrid avec Paul Pogba ? C’est du moins l’information divulguée par Ian McGarry sur le plateau du Transfer Window Podcast récoltée auprès de sources au sein du club madrilène. L’objectif de Zinedine Zidane serait de pouvoir bâtir une colonne vertébrale 100% française composée de Raphaël Varane, de Paul Pogba et de Kylian Mbappé, et ce dès la saison 2021-2022. Lorsque cet exercice sera terminé, il ne restera qu’un an sur le contrat de Mbappé au PSG, le moment qui serait parfait pour les adieux du point de vue du principal intéressé.

Souhaitant partir, Kylian Mbappé ne va pas agir dans la précipitation