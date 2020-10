Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo avait une voie royale pour Kalidou Koulibaly !

Publié le 10 octobre 2020 à 7h45 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé sur les tablettes de Manchester City en plus de celles du PSG, Kalidou Koulibaly n’aurait jamais été considéré comme une option crédible par l’écurie britannique.

C’était l’un des dossiers chauds de ce mercato estival, mais il s’est finalement soldé par un statu quo. Courtisé par plusieurs écuries britanniques, et notamment Manchester City, ainsi que par le PSG, Kalidou Koulibaly sera toujours un joueur du Napoli cette saison. Le défenseur sénégalais était pourtant annoncé sur le départ du club italien, mais aucun prétendant ne serait parvenu à trouver un accord avec Aurelio de Laurentiis pour le recruter. Pourtant, il a plusieurs fois été expliqué dans la presse que Manchester City et le PSG travaillaient ardemment dans l’optique de son arrivée, avant que le club entrainé par Pep Guardiola ne recrute Ruben Dias à Benfica. Plus encore, le directeur des opérations des Citizens a même expliqué que les pensionnaires de l’Etihad Stadium n’ont jamais vraiment songé à recruter Kalidou Koulibaly cet été.

« Son arrivée n'a jamais vraiment été considérée »