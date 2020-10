Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce témoignage fort sur le départ d'Ivan Rakitic !

Publié le 10 octobre 2020 à 7h00 par La rédaction

Après six saisons à Barcelone, Ivan Rakitic est retourné au FC Séville. Pour le plus grand plaisir de Julen Lopetegui, son nouvel entraîneur.

De retour à Séville après six ans à Barcelone, Ivan Rakitic a été la première victime de Ronald Koeman. Arrivé avec des idées fortes, le technicien néerlandais avait un plan très clair. Et les joueurs n'entrant pas dans son système ont été poussés vers le départ. Le milieu croate en a fait les frais, comme Luis Suarez, Arturo Vidal et Nelson Semedo. L'international de 32 ans a signé à Séville pour 1,5 M€ après un premier passage entre 2011 et 2014.

« Il nous aidera, sans aucun doute »