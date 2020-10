Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dans le vestiaire, le recrutement de Leonardo fait l’unanimité

Publié le 10 octobre 2020 à 6h45 par Th.B.

Lors du mercato estival, le PSG est parvenu à mettre la main sur Alessandro Florenzi et Moise Kean notamment. De quoi faire le bonheur de Marco Verratti qui retrouve deux de ses compatriotes à Paris.

Depuis 2012, Marco Verratti évolue au PSG. Il a été l’une des recrues les plus satisfaisantes de l’ère QSI puisque sur la durée, son impact tant sur le groupe que sur le terrain s’est fait ressentir. International italien, le milieu de terrain a vu deux de ses compatriotes débarquer à Paris cet été en les personnes d’Alessandro Florenzi et de Moise Kean qu’il côtoie lors des rassemblements avec la Squadra Azzurra.

Verratti s’enflamme pour les arrivées de Kean et de Florenzi