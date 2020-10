Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marco Verratti valide totalement le recrutement de Leonardo !

Publié le 10 octobre 2020 à 0h15 par H.G.

Alors que Marco Verratti a vu ses coéquipiers en sélection nationale italienne Alessandro Florenzi et Moise Kean le rejoindre au PSG, le milieu de 27 ans s’est montré ravi de voir ses deux compatriotes rejoindre le club de la capitale française.

Malgré des moyens financiers limités en raison de l’impact économique de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, Leonardo est parvenu à renforcer l’effectif du PSG cet été. En effet, tandis que le club de la capitale était en quête d’un latéral droit, l’Italo-brésilien a enrôlé Alessandro Florenzi, arrivé de l'AS Roma dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat fixée à 9 M€. De plus, à la recherche d’un attaquant destiné à seconder Mauro Icardi, le PSG a enregistré l’arrivée en prêt sans option d’achat de Moise Kean en provenance d’Everton. Deux internationaux italiens que Marco Verratti connaît bien dans la mesure où il a plusieurs fois évolué à leurs côtés avec La Nazionale .

« Je suis heureux que Florenzi et Kean soient arrivés au PSG »