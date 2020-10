Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marco Verratti lâche une confidence sur son avenir !

Publié le 9 octobre 2020 à 18h15 par H.G.

Alors qu’il est présent dans l’effectif du PSG depuis maintenant huit ans, Marco Verratti a expliqué qu’il ne songeait vraiment pas à la possibilité de quitter le club de la capitale à l’heure actuelle.

Après le départ de Thiago Silva en août dernier au terme de son contrat, Marco Verratti est devenu le joueur de l’effectif du PSG présent depuis le plus de temps à Paris. L’international italien désormais âgé de 27 ans est en effet arrivé dans la capitale française à l’été 2012 en provenance de Pescara, et il n’a eu de cesse de s’imposer comme un titulaire indiscutable dans le onze parisien depuis toutes ces années. Seulement voilà, l’avenir de Marco Verratti a plusieurs fois été remis en question. Le FC Barcelone avait souhaité le recruter à l’été 2017, tandis que des clubs italiens, et tout particulièrement la Juventus, ont fréquemment été annoncés comme étant intéressés par son profil. De quoi conduire le milieu italien à quitter le PSG un jour ? Pas vraiment.

« Il ne me vient pas à l'esprit de quitter le PSG »