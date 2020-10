Foot - PSG

PSG : La sortie forte de Verratti sur la finale de la Ligue des Champions

Publié le 9 octobre 2020 à 15h40 par A.D.

Battu en finale de la Ligue des Champions, le PSG est passé tout près de réaliser l'un de ses plus grands objectifs. Présent en conférence de presse avec l'Italie ce vendredi, Marco Verratti est revenu sur cette défaite face au Bayern.