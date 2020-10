Foot - PSG

PSG - Malaise : Cavani ne regrette pas Neymar...

Publié le 8 octobre 2020 à 4h00 par A.M.

Nouveau joueur de Manchester United, Edinson Cavani est revenu sur la relation qu'il entretenait avec Neymar au PSG.

« La seule fois où je me suis disputé avec Ney, tout le monde le sait, c'est le match contre Lyon. On a eu une dispute et même dans les vestiaires, il y a eu une discussion et tout... ». Edinson Cavani l'a reconnu dans une interview accordée à ESPN , le penaltygate a laissé des traces dans sa relations avec Neymar. Malgré tout, le Matador assure qu'il n'y a jamais eu d'autres accrochages avec la star brésilienne du PSG, bien qu'il fasse comprendre dans le même temps que Neymar n'était pas son meilleur ami.

«On n'a pas partagé beaucoup de choses»