PSG - Clash : La révélation retentissante de Pierre Ménès sur les tensions entre Tuchel et Leonardo !

Publié le 5 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que les tensions sont vives entre Thomas Tuchel et Leonardo, Pierre Ménès assure que c'est encore pire qu'on peut le penser.

Ces dernières heures, les tensions entre Thomas Tuchel et Leonardo sont apparues au grand jour. En effet, jeudi en conférence de presse, Thomas Tuchel n'a pas hésité à vivement critiquer la gestion du mercato du PSG, ce qui lui a valu un sévère recadrage de la part de Leonardo. « On n'a pas aimé la déclaration. Le club ne l'a pas aimé, je ne l'ai pas aimé. On vit actuellement une situation très grave, et pas seulement dans le football. Ne pas comprendre cette situation... On n'a pas aimé. On va voir en interne comment on va faire, mais là c'est très clair. De tout temps, au sein du club, quand quelqu'un n'est pas content c'est très clair, on parle et il n'y a aucun souci, c'est facile. S'il (Tuchel, NDLR) décide de rester, il se doit de respecter la politique sportive et les règles internes », a lancé le directeur sportif du PSG en zone mixte vendredi. Et selon Pierre Ménès, en interne, c'est encore plus tendu.

«Leonardo et Tuchel ne se serreraient même plus la main»