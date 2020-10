Foot - PSG

PSG - Polémique : Les révélations de Pierre Ménès sur la guerre Tuchel-Leonardo !

Publié le 5 octobre 2020 à 0h45 par T.M.

Ces derniers jours, la relation s’est un peu plus tendue entre Leonardo et Thomas Tuchel. Une guerre à propos de laquelle, Pierre Ménès a dévoilé quelques informations.

Dans cette dernière ligne droite du mercato, les esprits s’échauffent au PSG. En effet, agacé de voir son effectif s’affaiblir et aucun joueur arriver, Thomas Tuchel n’a pas hésité à faire savoir sa pensée en conférence de presse. Des reproches dirigés vers Leonardo, qui n’ont pas été appréciés par le directeur sportif parisien. En effet, suite à la victoire face à Angers, Leonardo y est lui aussi allé de sa sortie musclée, répondant à Tuchel. Cela chauffe donc du côté du PSG. Et dans son blog, Pierre Ménès est revenu sur cette guerre entre les deux hommes forts parisiens, lâchant au passage quelques informations à ce sujet.

« Les deux hommes ne se serreraient même plus la main »