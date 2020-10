Foot - PSG

PSG - Polémique : Leonardo, Al-Khelaïfi... Tuchel en train de se mettre tout le monde à dos ?

Publié le 5 octobre 2020 à 17h30 par A.C.

La position de Thomas Tuchel commence sérieusement à se fragiliser. Ses récentes sorties ne semblent en effet pas du tout avoir plu, au sein du Paris Saint-Germain.

Cette fin de mercato semble crisper Thomas Tuchel. L’entraineur du Paris Saint-Germain ne semble en effet pas vraiment satisfait du recrutement opéré par Leonardo... et l’a publiquement fait savoir ! « Un effectif moins fort que l'année dernière ? Oui, c'est sûr, c'est la réalité. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus gagner. On va se confronter avec la réalité qu'on a perdu des gars » a expliqué Thomas Tuchel en marge de la rencontre de la 6e journée de Ligue 1, entre le PSG et le SCO d’Angers (6-1). « On ne peut pas demander la même chose avec un effectif réduit parce qu'on doit combattre avec Liverpool, Manchester City, l'Atlético de Madrid et l'Inter, qui sont très forts sur le mercato. Le club sait quel profil on a besoin. Maintenant, on doit attendre ». Une sortie qui a fait son petit effet, puisque depuis ce vendredi, Thomas Tuchel semble s’être attiré les foudres des dirigeants...

Les critiques de Tuchel ne passent décidément pas

D’après les informations de RMC Sport , ce serait notamment le cas de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du Paris Saint-Germain aurait quitté le Parc des Princes, directement après la large victoire face au SCO d’Angers. Une réaction inhabituelle, puisque normalement il descend toujours féliciter les joueurs du PSG ainsi que le staff, après chaque match. D’ailleurs, RMC Sport révèle qu’au moment où il fait cette sortie, Tuchel était déjà au courant des arrivées proches de Moise Kean et de Danilo Pereira. « Quand Antonio Conte utilise ce genre de méthode à l’Inter Milan on peut le comprendre. Il a un effectif pas à la hauteur des objectifs fixes et surtout c’est Antonio Conte. Là l’effectif du club est l’un des meilleurs d’Europe c’est totalement déplacé » confie à RMC Sport une source interne du PSG. « Quand Kehrer signe c’est un choix de Thomas, ajoute ce même décideur. Quand Leonardo s’empresse de signer Gueye et Abdou Diallo c’est pour faire plaisir à Thomas. Donc on ne peut pas dire que ces propos soient apaisants ».

« On n'a pas aimé la déclaration. Le club ne l'a pas aimé, je ne l'ai pas aimé »