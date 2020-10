Foot - PSG

PSG : Le message très fort de Marquinhos sur la situation de Neymar!

Publié le 6 octobre 2020 à 23h45 par A.M.

Proche de Neymar dans la vie, Marquinhos se réjouit de voir son compatriote être plus épanoui que jamais au PSG, mais également en sélection brésilienne.

Marquinhos et Neymar ne se lâchent pas. Coéquipiers au PSG depuis 2017, les deux hommes se côtoient également en sélection brésilienne. D'ailleurs, après le départ de Thiago Silva, ils étaient les deux derniers auriverde au sein du vestiaire parisien avant l'arrivée de Rafinha dans les dernières minutes du mercato lundi soir. Le désormais ex-Barcelonais retrouvera Neymar qui risque de l'accueillir avec un grand sourire compte tenu de son nouvel état d'esprit. La star du PSG semble plus épanouie que jamais à Paris, ce qui réjouit d'ailleurs Marquinhos.

«C’est très important qu’il soit heureux»