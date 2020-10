Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvel indice de taille sur l’avenir de Neymar !

Publié le 2 octobre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il est toujours considéré comme la grande star du projet QSI au PSG, Neymar semble plus épanoui que jamais comme l’a indiqué Keylor Navas. De bon augure pour une prolongation de contrat ?

Dans un entretien accordé à Téléfoot, le gardien du PSG Keylor Navas s’est confié sur Neymar et son état d’esprit actuel au sein du club de la capitale : « Neymar est un joueur avec de l’expérience, il a joué de nombreuses années dans de grandes équipes. Il sait ce que c’est de gagner des titres, ce qui est très important. Aujourd’hui il est dans une bonne période de sa carrière, au niveau footballistique, il est très impliqué dans l’équipe et nous en profitons. Ce qu’il fait sur le terrain, c’est évident que cela sort de l’ordinaire », a expliqué Navas. Et cette déclaration pourrait en dire long sur l’avenir de Neymar au PSG…

Neymar heureux… et bientôt prolongé ?

En effet, il y a encore un an, Neymar souhaitait claquer la porte du PSG pour retourner au FC Barcelone. Finalement, au terme d’un long bras de fer, Leonardo avait réussi à retenir l’international brésilien, qui semble désormais très épanoui au Parc des Princes. De bon augure pour ses dirigeants, puisque le contrat de Neymar court jusqu’en juin 2022, et il faudra boucler un accord dans les prochains mois pour que le PSG ne se retrouve pas en position de faiblesse.