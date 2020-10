Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès dresse un constat très clair sur Mbappé !

Publié le 9 octobre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Entré à la mi-temps du match entre l’équipe de France et l’Ukraine mercredi soir, Kylian Mbappé a laissé un sentiment assez mitigé à Pierre Ménès, qui n’a pas senti le joueur du PSG très concerné malgré son efficacité.

Alors que Didier Deschamps lui a préféré Anthony Martial mercredi soir à l’occasion du match France-Ukraine (7-1 score final), Kylian Mbappé a finalement fait son entrée à la pause. L’attaquant du PSG, qui a une nouvelle fois été redoutable face à la cage adverse, a d’ailleurs terminé cette seconde période avec une passe décisive et un but au compteur. Et en dépit de ce rendement, Pierre Ménès n’a pas totalement été convaincu par Mbappé comme il l’a expliqué sur son blog.

Un Mbappé aux deux visages