Mercato - PSG : La sortie fracassante de Pierre Ménès sur le clash Leonardo/Tuchel !

Mécontent du recrutement estival du PSG, Thomas Tuchel a fait part de son mécontentement devant les médias. Alors que Leonardo a répondu fermement à l'entraineur allemand, la situation semblerait être de plus en plus tendue entre les deux hommes. Interrogé sur le sujet, Pierre Ménès a livré son pronostic sur l'avenir de Thomas Tuchel.

La relation entre Leonardo et Thomas Tuchel n'est plus du tout au beau fixe. Mécontent du mercato du PSG cet été, l'entraineur allemand l'a fait savoir par le biais des médias. Une attitude qui n'a pas du tout plu à Leonardo. Face à la presse, le directeur sportif du PSG n'a pas manqué de recadrer son coach avant de lui offrir trois nouveaux joueurs : Moise Kean, Rafael Alcantara et Danilo Pereira. Interrogé dans Pierrot Face Cam , Pierre Ménès a fait un constat très inquiétant sur ce litige entre Leonardo et Thomas Tuchel, avant d'évoquer l'avenir du technicien du PSG.

«Le PSG n'a surement pas envie de payer une grosse indemnité de départ à Tuchel»