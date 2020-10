Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nom prestigieux pour intégrer l'organigramme d'Al-Khelaïfi ?

Publié le 9 octobre 2020 à 14h15 par A.D.

Alors que son avenir à la Juventus serait incertain, Fabio Paratici, directeur du football, figurerait sur les tablettes du PSG. Le club de la capitale pourrait y voir plus clair le 15 octobre, date de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires chez les Bianconeri.

Alors qu'il a fait le plus grand bonheur du PSG entre 2011 et 2013, Leonardo a fait son retour il y a un peu plus d'un an. Arrivé juste avant le mercato estival 2019, le directeur sportif italo-brésilien a frappé un grand coup sur le mercato. En effet, Leonardo a offert bon nombre de joueurs à Thomas Tuchel, et notamment Keylor Navas, Adou Diallo, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Pablo Sarabia et Mauro Icardi. Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, l'ancien du Milan AC est tout de même parvenu à réaliser quelques bons coups lors du dernier marché des transferts : Moise Kean, Alessandro Florenzi, Rafinha et Danilo Pereira. Malgré le gros travail de Leonardo, le PSG voudrait voir encore plus grand au niveau de son organigramme et aurait identifié une toute nouvelle cible.

Fabio Paratici dans le viseur du PSG ?