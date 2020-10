Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bouclé un énorme coup cet été !

Publié le 9 octobre 2020 à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG en toute fin de mercato estival sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Danilo Pereira devrait beaucoup apporter au sein du club de la capitale comme l’a expliqué un membre du FC Porto.

En quête d’un pur milieu de terrain défensif depuis le départ à la retraite de Thiago Motta en 2018, le PSG peine encore et toujours à trouver son bonheur à ce poste. Thomas Tuchel pensait avoir trouvé la solution l’an passé avec Idrissa Gueye, mais l’international sénégalais a du mal à enchainer les prestations convaincantes avec le PSG. Du coup, en toute fin de mercato estival, Leonardo a réussi à boucler l’arrivée de Danilo Pereira en provenance du FC Porto, dans le cadre d’un prêt payant de 4M€ assorti d’une option d’achat de 16M€. Et l’international portugais devrait enfin combler ce manque dans l’entrejeu du PSG…

Le FC Porto valide Pereira pour le PSG

Interrogé par Téléfoot , l’entraîneur adjoint du FC Porto, Siramana Dembélé, a vanté les mérites de Danilo Pereira et estime que le PSG a recruté le profil idéal : « On le laisse partir tout d'abord parce que le FC Porto et le PSG, en ce moment, ne boxent pas dans la même catégorie. Il a aussi l'envie personnelle du joueur qui inspire à jouer dans un grand club comme celui du PSG. La deuxième chose, c'est le milieu de terrain que le Paris Saint-Germain avait besoin. Danilo c'est le genre de joueur qui a des qualités importantes (…) C'est un bon mec, un gars sympa, mais quand il est énervé, quand il est révolté - il est encore plus fort. Je pense qu'à paris et avec les exigences de ce club, et cette envie d'aller chercher la Ligue des Champions, Danilo est tombé dans l'équipe qu'il lui fallait aujourd'hui où il va avoir avoir de grande responsabilité au niveau de l'entrejeu. Cela ne me surprend pas qu'il a été sollicité par le PSG et qu'il ait signé à Paris. C'est un Champion d'Europe avec le Portugal, il fait partie des anciens dans cette sélection, c'est le titulaire à ce poste de sentinelle au Portugal. Avec son parcours, il a grandi, il a évolué, donc cette arrivée au PSG pour ceux qui le connaissent résulte d'une suite logique », assure l’adjoint de Sérgio Conceição sur Danilo Pereira.

