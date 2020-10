Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bonne nouvelle pour Ousmane Dembélé !

Publié le 9 octobre 2020 à 11h00 par T.M.

Au terme d’une fin de mercato mouvementée, Ousmane Dembélé est resté au FC Barcelone. Et alors que la relation avec Ronald Koeman ne serait pas au beau fixe, cela pourrait tout de même bien se passer pour le Français. Explications.

Pour financer l’arrivée de Memphis Depay, le FC Barcelone aurait aimé se séparer d’Ousmane Dembélé durant ce mercato. Et bien que le Français était annoncé proche de Manchester United, il n’a finalement pas quitté la Catalogne. Le champion du monde jouera donc bien au Barça cette saison, mais il va falloir gagner sa place auprès de Ronald Koeman qui se semblait pas forcément compter sur lui depuis le début de la saison. Dembélé va donc devoir se faire une place et il a d’ores et déjà commencé son opération séduction. En effet, en cette trêve internationale, les joueurs barcelonais qui ne sont pas appelés en sélection ont bénéficié de quelques jours de vacances. De son côté, Ousmane Dembélé n’a pas voulu se reposer, se présentant ce jeudi à l’entraînement pour tenter de faire bonne impression auprès de Ronald Koeman.

Dembélé va avoir sa chance !