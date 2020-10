Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé lance l’opération séduction auprès de Koeman !

Publié le 8 octobre 2020 à 23h30 par T.M.

Pas dans les plans de Ronald Koeman, Ousmane Dembélé est finalement resté au FC Barcelone. Et le champion du monde entend bien faire changer d’avis son entraîneur…

Dans les derniers jours du mercato, le cas Ousmane Dembélé a fait énormément parler au FC Barcelone. En effet, pour financer l’arrivée de Memphis Depay, le club catalan était disposé à se séparer du Français, d’autant plus que Ronald Koeman ne compte pas forcément sur lui. Lors des derniers matchs du Barça, Dembélé a notamment vu Trincao et Pedri lui être préféré au moment de faire des changements. Malgré cette situation sportive compliquée, l’ancien du Borussia Dortmund n’a pas bougé et évoluera bien avec le club catalan cette saison. Et alors que la relation avec Koeman pourrait être compliquée, Ousmane Dembélé n’entend pas baisser les bras.

Dembélé veut faire bonne figure !