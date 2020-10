Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi est passé proche de prendre une incroyable décision !

Publié le 8 octobre 2020 à 22h00 par B.C.

Cet été, Lionel Messi a fait le forcing pour quitter le FC Barcelone, sans succès. Mais ce ne fut pas la première fois que La Pulga désirait changer d'air. Explications.

Entre Lionel Messi et le FC Barcelone, l'histoire d'amour va continuer. Après 20 années en Catalogne, l'international argentin a tenté de quitter son club de cœur en raison de désaccords avec la direction. Finalement, Messi n'est pas parvenu à partir. L'attaquant n'a pas voulu attaquer en justice le Barça et a donc décidé de rester une année de plus, alors que son contrat court jusqu'en juin 2021. Lionel Messi aura donc le choix pour son avenir dans les prochains mois, et en attendant d'en savoir plus, Gianluigi Di Marzio est revenu sur le premier « feuilleton Messi » chez les Blaugrana, en 2004. Grand espoir de la Masia, le joueur âgé d'à peine 17 ans à cette époque était déjà bien décidé à aller voir ailleurs comme l'explique le journaliste italien.

« Messi était proche de Chelsea parce qu'il voulait jouer pour Mourinho »