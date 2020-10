Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Houssem Aouar déçu de son mercato ? Il répond !

Publié le 8 octobre 2020 à 19h15 par H.K.

Annoncé tout proche d’un départ lors de ce mercato estival, Houssem Aouar a finalement décidé de rester encore cette saison du côté de l’OL, et ce malgré un intérêt très prononcé du PSG. Et ce dernier ne semble pas regretter son choix…

Houssem Aouar a mis les choses au clair concernant son avenir. Après la non-qualification de l’OL en compétitions européennes cette saison, l’international français aurait pu décider de changer d’air, afin de continuer sa progression en disputant la Ligue des Champions, où il a rayonné la saison dernière. Le PSG, la Juventus ou encore le Real Madrid, tous trois positionnés dans ce dossier, auraient pu lui permettre de poursuivre son ascension, mais le milieu de terrain de l’OL a finalement décidé de rester. Et selon lui, ce choix aurait été guidé par le cœur…

« Je ne suis pas déçu, bien au contraire »