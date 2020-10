Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Tuchel pourrait se compliquer pour Leonardo !

Publié le 8 octobre 2020 à 18h45 par B.C.

Alors que Thomas Tuchel entre dans sa dernière année de contrat, Massimiliano Allegri apparaît comme le grand favori pour prendre la succession de l'Allemand au PSG. Cependant, l'ancien entraîneur de la Juventus pourrait rebondir en Serie A.

Le mercato estival a laissé des traces au PSG. Alors que les relations étaient déjà froides entre les deux hommes, le coup de gueule de Thomas Tuchel sur la gestion du mercato par Leonardo n'a rien arrangé. Le directeur sportif du PSG a d'ailleurs mis la pression sur son entraîneur après la victoire contre Angers. Sous contrat jusqu'en juin 2021, Thomas Tuchel semble aujourd'hui très loin d'une prolongation et pourrait même partir avant la fin de son bail avec le club de la capitale. Pour le remplacer, Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino apparaissent comme les grands favoris comme l'a rappelé ESPN ce jeudi. L'Italien est proche de Leonardo et se retrouve lié au PSG depuis plusieurs mois maintenant, mais l'ancien coach de la Juventus pourrait perdre patience et s'engager ailleurs...

Allegri reste dans le viseur de la Roma